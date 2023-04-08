«Барселона» может отправить в аренду молодого полузащитника

Атакующий полузащитник «Барселоны» Пабло Торре, вероятно, уйдёт в аренду за игровой практикой.

20-летний футболист пополнил ряды «сине-гранатовых» перед началом текущего сезона, перебравшись из «Расинга» за 5 млн евро, однако не смог завоевать место в основном составе. В настоящий момент «Барселона» рассматривает возможность аренды хавбека, докладывает Sport. При этом сам игрок предпочитает остаться – он надеется впечатлить Хави Эрнандеса в заключительных играх нынешней кампании.

Пабло Торре принял участие в восьми поединках «Барселоны» в текущем сезоне, по одному разу отметившись забитым мячом и результативной передачей.