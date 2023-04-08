«Севилья» едва не одолела «Сельту», играя полтора тайма в меньшинстве

28-й тур чемпионата Испании открылся нетипичным матчем «Севилья» - «Сельта». Папе Гуйе собрал полную коллекцию карточек к 19-й минуте и подвел хозяев, которым пришлось отдать мяч противнику и уповать на надежную оборону и контратаки. В конце первого тайма коллектив из Андалусии повел после подачи углового, героем момента стал Юссеф Эн-Несири. У соперника отличный момент упустил Гонсало Пасьенса, направив мяч в штангу. На 81-й минуте дальним ударом Маркос Акунья удвоил счет. В ответ Мигель Родригес отыграл мяч также выстрелом из-за штрафной. Он же ударом головой на четвертой компенсированной минуте сравнял счет - 2:2.

«Севилья» идет на 13-м месте, соперник - девятый.