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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» едва не одолела «Сельту», играя полтора тайма в меньшинстве

08 Апреля 2023 • 00:03 Комментировать
Севилья
2:2
Сельта
окончен

28-й тур чемпионата Испании открылся нетипичным матчем «Севилья» - «Сельта». Папе Гуйе собрал полную коллекцию карточек к 19-й минуте и подвел хозяев, которым пришлось отдать мяч противнику и уповать на надежную оборону и контратаки. В конце первого тайма коллектив из Андалусии повел после подачи углового, героем момента стал Юссеф Эн-Несири. У соперника отличный момент упустил Гонсало Пасьенса, направив мяч в штангу. На 81-й минуте дальним ударом Маркос Акунья удвоил счет. В ответ Мигель Родригес отыграл мяч также выстрелом из-за штрафной.  Он же ударом головой на четвертой компенсированной минуте сравнял счет - 2:2.

«Севилья» идет на 13-м месте, соперник - девятый.

Протокол игры  
Севилья2:2Сельта
(1:0) Эн-Несири Юссеф43'  
(2:0) Акунья Маркос81'  
  89'Родригес Мигель (2:1)
  90'Пасьенса Гонсало (2:2)
Дмитрович МаркоНавас Хесус  63'Баде ЛуакГудель НеманьяАкунья Маркос  90'Фернандо РежесГуйе Папе  6'  19'Сусо Хесус 73' (Монтьель Гонсало ( 73') Ламела Эрик 61' (Торрес Оливер ( 61') Хиль Бриан 78' (Мир Рафа ( 78') Эн-Несири Юссеф  43' 78' (Теллес Алекс ( 78'  82')
Запасные: Ньянзу ТангиРакитич ИванФлорес АльбертоМаркан МаркосБуну ЯссинРекик КаримГомес Алехандро Папу
Вильяр ИванМальо УгоАйду ДжозефНуньес УнайГалан ХавиПерес Карлес  13' 77' (Оскар Родригес ( 77') Тапия Ренато 61' (Пасьенса Гонсало ( 61') Пейнадо Франсиско 77' (Ларсен Йорген ( 77') Серви Франко  45' 46' (Де ла Торре Лука ( 46') Аспас ЯгоСеферович Харис 77' (Родригес Мигель ( 77')
Запасные: Медрано ФернандоГарсия РаульСанчес КристианСведберг ВиллиотJavi DominguezВаскес КевинДомингес Карлос
07 апреля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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