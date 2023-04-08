«Севилья» едва не одолела «Сельту», играя полтора тайма в меньшинстве

28-й тур чемпионата Испании открылся нетипичным матчем «Севилья» - «Сельта». Папе Гуйе собрал полную коллекцию карточек к 19-й минуте и подвел хозяев, которым пришлось отдать мяч противнику и уповать на надежную оборону и контратаки. В конце первого тайма коллектив из Андалусии повел после подачи углового, героем момента стал Юссеф Эн-Несири. У соперника отличный момент упустил Гонсало Пасьенса, направив мяч в штангу. На 81-й минуте дальним ударом Маркос Акунья удвоил счет. В ответ Мигель Родригес отыграл мяч также выстрелом из-за штрафной. Он же ударом головой на четвертой компенсированной минуте сравнял счет - 2:2.
«Севилья» идет на 13-м месте, соперник - девятый.
Протокол игры
|(1:0) Эн-Несири Юссеф43'
|(2:0) Акунья Маркос81'
|89'Родригес Мигель (2:1)
|90'Пасьенса Гонсало (2:2)
Дмитрович Марко•Навас Хесус• 63'Баде Луак•Гудель Неманья•Акунья Маркос• 90'Фернандо Режес•Гуйе Папе 6'• 19'Сусо Хесус73' (Монтьель Гонсало (73') •Ламела Эрик61' (Торрес Оливер (61') •Хиль Бриан78' (Мир Рафа (78') •Эн-Несири Юссеф 43'78' (Теллес Алекс (78') 82'
Вильяр Иван•Мальо Уго•Айду Джозеф•Нуньес Унай•Галан Хави•Перес Карлес 13'77' (Оскар Родригес (77') •Тапия Ренато61' (Пасьенса Гонсало (61') •Пейнадо Франсиско77' (Ларсен Йорген (77') •Серви Франко 45'46' (Де ла Торре Лука (46') •Аспас Яго•Сеферович Харис77' (Родригес Мигель (77')
07 апреля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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