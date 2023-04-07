Инсайдер Романо рассказал, когда «Реал» и Камавинга начнут переговоры по новому контракту

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга в скором времени может подписать новый контракт с клубом.

Флорентино Перес и Карло Анчелотти довольны развитием 20-летнего француза, в связи с чем, как уже сообщалось, «королевский клуб» намеревается заключить новый договор с игроком. Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил сведения о готовности «Реала» наградить хавбека долгосрочным соглашением с повышением зарплаты. Отмечается, что сделка должна быть оформлена в течение нескольких ближайших месяцев.

Эдуардо Камавинга выступает за «Реал» с момента перехода из «Ренна» в 2021 году.