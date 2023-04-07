Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Инсайдер Романо рассказал, когда «Реал» и Камавинга начнут переговоры по новому контракту

07 Апреля 2023 • 22:56 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
1 1.58 X 4.30 2 5.50
Через 22 ч. 4 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга в скором времени может подписать новый контракт с клубом.

Флорентино Перес и Карло Анчелотти довольны развитием 20-летнего француза, в связи с чем, как уже сообщалось, «королевский клуб» намеревается заключить новый договор с игроком. Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил сведения о готовности «Реала» наградить хавбека долгосрочным соглашением с повышением зарплаты. Отмечается, что сделка должна быть оформлена в течение нескольких ближайших месяцев.

Эдуардо Камавинга выступает за «Реал» с момента перехода из «Ренна» в 2021 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдуардо Камавинга
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ВИЛЬЯРРЕАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
100 мин
Севилья Севилья
Сельта Сельта
2
1
2.19 3.30 3.55
Видео
08.04.23 в 15:00
Осасуна Осасуна
Эльче Эльче
1.74 3.65 5.20
Видео
08.04.23 в 17:15
Эспаньол Эспаньол
Атлетик Б Атлетик Б
3.35 3.20 2.31
Видео
08.04.23 в 19:30
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Хетафе Хетафе
1.63 3.70 6.40
Видео
08.04.23 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Вильярреал Вильярреал
1.63 4.30 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Апреля
22:56 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо рассказал, когда «Реал» и Камавинга начнут переговоры по новому контракту
22:47 · Испания. Сегунда
Коко: «Моя цель - играть за «Лас-Пальмас» в Примере»
22:33 · Испания. Сегунда
Пимьента: «Реал Овьедо» - отличная команда, таблица не отражает её истинный уровень»
22:23 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Вильярреал»: прогноз на матч чемпионата Испании – 8 апреля 2023
20:50 · Испания. Ла Лига
Месси впечатлён талантом Педри
20:21 · Испания. Ла Лига
Перес пообещал Модричу новый контракт слухи
18:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» предложит Камавинга новый контракт с клаузулой в 1 миллиард евро
18:39 · Испания. Ла Лига
Фанаты «Барселоны» желали смерти Винисиусу 3
18:23 · Италия. Серия А
«Барселона» не станет покупать Амрабата — названа причина
18:21 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Оставьте меня в покое сегодня»
15:39 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» планирует арендовать Канселу
14:56 · Испания. Ла Лига
«Барселона» определила 4 неприкасаемых игроков, которые точно не будут проданы летом 1
14:51 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» в курсе о большом интересе к Кристенсену со стороны клубов АПЛ
14:42 · Испания. Ла Лига
«Реал» не хочет менять полузащиту на следующий сезон
14:24 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, готов ли тренировать «Барселону»
Все новости
Рекомендуем