Реал - Вильярреал: где смотреть прямую трансляцию онлайн

После триумфального матча с «Барселоной» «Реал» попытается приблизиться к каталонцам в турнирной таблице Ла Лиги. Для этого нужно успешно сыграть против «Вильярреала», который набрал отличную форму и в последнее время идет практически без очковых потерь. Тем не менее, «королевский» клуб имеет всё для победы и сегодня считается явным фаворитом.

В 22:00 начнется трансляция матча на «Окко Спорт», «Мегого Футбол 2», «Сетанта Спортс 2 Евразия», «Беларусь 5», LaLiga TV, beIN Sports, DAZN, M+, Arena Sport и других каналах. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.