Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не сменит клубную прописку после завершения сезона.

Действующее соглашение хорвата рассчитано до июня, в связи с чем будущее звёздного хавбека вызывало некоторые сомнения. По информации Sportske Jutarnij, близкие к Модричу источники уже сообщили о том, что Флорентино Перес решил продолжить сотрудничество с 37-летним игроком, о чём рассказал ему в личной беседе. Переговоры по новому соглашению пройдут позднее.

Лука Модрич выступает за мадридский «Реал» с 2012 года. В текущем сезоне он принял участие в 38 матчах команды, по шесть раз отметившись забитым мячом и ассистом.