«Реал» предложит Камавинга новый контракт с клаузулой в 1 миллиард евро

«Реал» хочет подписать новый контракт с полузащитником Эдуардо Камавинга. Как сообщает Cope, мадридский гранд готов предложить 20-летнему футболисту трудовое соглашение до конца сезона 2028/2029. «Сливочные» готовы повысить зарплату Камавинга и прописать в новом договоре огромную клаузулу в 1 миллиард евро. Понятное дело, за такую сумму француза никто покупать не станет.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Эдуардо Камавинга входит в сферу интересов «Ливерпуля». Мерсисайдцев привлекает универсальность 20-летнего футболиста.

Всего за «Реал» Камавинга провёл 84 матча. В них футболист записал на свой счёт два гола и три голевых паса на партнёров.