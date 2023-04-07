Лионель Месси может снова стать игроком «Барселоны». В прессе появилась информация о том, что на следующей неделе каталонский клуб представит Ла Лиге свой план по возвращению аргентинского форварда.

Если «Барселона» получит одобрение Ла Лиги, то переговоры с Месси начнутся. Как сообщает испанское издание Sport, предложение «сине-гранатовых» не будет астрономическим по цифрам. При этом на «Камп Ноу» верят, что это предложение может заинтересовать 35-летнего форварда.

Отмечается, что «Барселона» предложит Месси контракт на один сезон. Видеть аргентинца в своей команде очень хочет Хави.

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