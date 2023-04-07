Фанаты «Барселоны» желали смерти Винисиусу

В социальных сетях появились видео, снятые около стадиона «Камп Ноу» перед последним «эль класико». На них слышно, как фанаты «Барселоны» выкрикивают ужасную фразу о форварде «Реала» Винисиусе Жуниоре.

«Винисиус, умри», - скандировали болельщики.

Стоит сказать, что Винисиус регулярно сталкивается с оскорблением с трибун в свой адрес. У бразильца возникают проблемы и с соперниками на поле, которых бразилец нередко сам провоцирует.

Напомним, что «Реал» разгромил «Барселону» на «Камп Ноу» со счётом 4:0. Команда Карло Анчелотти пробилась в финал Кубка Испании, где будет играть против «Осасуны».