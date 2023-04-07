Анчелотти: «Оставьте меня в покое сегодня»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции получил вопрос о том, удивляют ли его слухи о возможном увольнении.

«После 1272 игр мне не нужно никому ничего доказывать. Каждый волен высказывать своё мнение или давать свою оценку. Если я провёл 1272 игры, то я даже не знаю, сколько пресс-конференций было. Наверное, в два раза больше. Вы можете себе представить? Так что оставьте меня в покое сегодня», - сказал Анчелотти со смехом. Слова итальянца приводит портал Goal.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт 8 апреля. Команда Карло Анчелотти будет принимать «Вильярреал».

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