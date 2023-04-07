«Барселона» определила 4 неприкасаемых игроков, которые точно не будут проданы летом

Каталонская «Барселона» определила круг футболистов, которые точно не покинут команду летом ни при каких обстоятельствах. Руководство включило в этот список полузащитников Френки де Йонга, Гави, Педри и защитника Рональда Араухо. Об этом сообщает издание Sport.

По версии источника, всем остальным футболистам не гарантировано место в «Барселоне» на следующий сезон. Команде может понадобиться вынужденная продажа, которая поможет справиться с финансовыми проблемами.

Напомним, «Барселона» хотела продать де Йонга прошлым летом, но полузащитник напрочь отказался уходить в «Манчестер Юнайтед» и «Челси» за 90 миллионов евро.