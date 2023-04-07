«Реал» не хочет менять полузащиту на следующий сезон

Мадридский «Реал» хочет оставить в команде трёх полузащитников, у которых летом заканчивается контракт. По информации от журналиста Серхио Сантоса, «королевский клуб» намерен продлить соглашения с Лукой Модричем, Тони Кроосом и Дани Себальосом.

Напомним, ранее «Реал» отчаянно хотел приобрести полузащитника Джуда Беллингема у дортмундской «Боруссии», но в последнее время руководство считает, что от идеи трансфера стоит отказаться. 19-летний хавбек, по мнению некоторых людей из верхушки «Реала», может столкнуться с проблемами при адаптации. Также команду смущает трансферный ценник в размере 150 миллионов евро.