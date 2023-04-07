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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти рассказал, готов ли тренировать «Барселону»

07 Апреля 2023 • 14:24 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможной работе в каталонской «Барселоне».

«Не могу представить, что буду тренировать «Барселону». Уважаю эту команду и их наставника Хави Эрнандеса. Но я не изменяю себе, ведь сейчас нахожусь в лучшем клубе мира. Не хочу ничего менять», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

В последнее время все чаще сообщается о возможном уходе Анчелотти из «королевского» клуба. Итальянца сватают на пост рулевого сборной Бразилии. Действующий трудовой договор тренера со «сливочными» рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти
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