Депай должен успеть восстановиться к матчу с «Барселоной»

Нападающий мадридского «Атлетико» Мемфис Депай должен успеть залечить свою травму к матчу с каталонской «Барселоной» в чемпионате Испании, который состоится 23 апреля на «Камп Ноу».

По информации от Marca, Депай точно не сыграет в завтрашнем матче против «Райо Вальекано». Есть небольшая надежда, что через неделю нидерландец получит несколько игровых минут в поединке с «Альмерией», но к матчу с «Барселоной» Мемфис должен быть готов на 100%.

Напомним, Депай выступал за «Барселону» полтора года, пока не покинул команду в середине нынешнего сезона. За «Атлетико» Мемфис успел забить три гола в чемпионате.