Анчелотти: «Думаю, Модрич, Кроос и Бензема будут играть за «Реал» в следующем сезоне»

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что три его звёздных подопечных продлят контракт с командой и останутся на следующий сезон.

«Думаю, Модрич, Кроос и Бензема будут играть за «Реал» в следующем сезоне. Они обладают уникальным качеством, вы не найдёте никого подобного на трансферном рынке. Они способны решить любую проблему. Все эти игроки обсуждают свои новые соглашения с клубом», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, у Крооса, Бензема и Модрича в конце сезона истекают контракты. К слову, на счету Бензема шесть голов в последних двух матчах во всех турнирах.