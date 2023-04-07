Анчелотти: «Родриго в порядке и сыграет завтра»

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти опроверг слухи о том, что нападающий Родриго не примет участие в матче с «Вильярреалом», который состоится завтра в рамках чемпионата Испании.

«Родриго в порядке и готов завтра сыграть. Думаю, он выйдет в стартовом составе», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Родриго сегодня тренировался индивидуально из-за дискомфорта в колене. Ожидалось, что бразилец пропустит матч против «Вильярреала», но Анчелотти заверил, что с игроком всё в порядке.

Родриго в этом розыгрыше чемпионата Испании записал на свой актив 5 голов и 7 ассистов.