Анчелотти: «Игроки чувствуют усталость, надо ответственно подойти к выбору состава»

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти поделился ожиданиями от завтрашнего матча против «Вильярреала» в чемпионате Испании. Напомним, в начале недели «королевский клуб» вышел в финал Кубка Испании, разгромив «Барселону» 4:0 в ответном полуфинале.

«Игроки чувствуют усталость, надо ответственно подойти к выбору состава. Игра против «Барселоны» была очень важной, ведь мы смогли выйти в финал. Я бы включил этот матч в топ-10 лучших в своей карьере», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, в чемпионате Испании «Реал» отстаёт от лидирующей «Барселоны» на 12 очков.