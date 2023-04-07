«Реал» оптимистично настроен по поводу продления контракта с Кроосом

Мадридский «Реал» верит, что ему удастся продлить контракт со своим полузащитником Тони Кроосом. По информации от журналиста Томаса Гонсалеса, в руководстве «королевского клуба» присутствует оптимизм в вопросе продления сотрудничества с немцем.

Источник сообщает, что предложение по новому контракту уже лежит на столе у Крооса. Тони пока не определился, оставаться ли ему ещё на один сезон или же завершить профессиональную карьеру.

В этом сезоне 33-летний Кроос отметился двумя голами и тремя результативными передачами в чемпионате Испании. За «Реал» немец выступает с лета 2014 года, когда перешёл из «Баварии».