Модрич хочет остаться в «Реале», но не просит переговоров о новом контракте

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не теряет надежд получить от руководства новый контракт. По информации от журналиста Томаса Гонсалеса, хорват не просит переговоров о продлении сотрудничества, а лишь ждёт конкретных предложений.

Модрич всегда ясно давал понять, что мечтает завершить карьеру в мадридском «Реале». Руководство «королевского клуба» пока не спешит предлагать 37-летнему хорвату новый контракт и хочет подождать до конца сезона, чтобы принять решение, основываясь на всех фактах.

Модрич в этом сезоне остаётся важным игроком для «Реала». На счету полузащитника 4 гола и 3 ассиста в этом розыгрыше чемпионата Испании.