Кавани: «Впервые вынужден бороться за выживание»

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани «на старости футбольных лет» вдруг оказался в непривычной для себя ипостаси - он вынужден бороться за выживание вместе с «Валенсией», которая проводит очень неудачный сезон. По его словам, такое с ним случается в первый раз.

- Никогда раньше не был в такой ситуации, но выбора нет - надо бороться с ней и выходить победителем, - цитирует слова Кавани итальянское новостное агентство ITASportPress.

В прошлом уругвайский футболист выступал за такие клубы, как итальянские «Палермо» и «Наполи», французский «ПСЖ» и английский «Манчестер Юнайтед».