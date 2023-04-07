Хави давит на Бускетса, чтобы тот продлил контракт

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес всеми силами пытается удержать в команде полузащитника Серхио Бускетса, который пока не определился со своим будущим. Напомним, хавбек может уйти на правах свободного агента ближайшим летом.

По информации от издания Sport, Хави давит на Бускетса и всеми силами пытается убедить футболиста продлить контракт с сокращением зарплаты. Источник сообщает о том, что тренер считает Бускетса важной частью своей команды на следующий сезон.

Напомним, Серхио имеет вариант с продолжением карьеры в «Интер» Майами, который предлагает хавбеку солидную зарплату.