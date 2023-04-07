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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави давит на Бускетса, чтобы тот продлил контракт

07 Апреля 2023 • 13:07 Комментировать
Барселона
...
Жирона
10.04 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес всеми силами пытается удержать в команде полузащитника Серхио Бускетса, который пока не определился со своим будущим. Напомним, хавбек может уйти на правах свободного агента ближайшим летом.

По информации от издания Sport, Хави давит на Бускетса и всеми силами пытается убедить футболиста продлить контракт с сокращением зарплаты. Источник сообщает о том, что тренер считает Бускетса важной частью своей команды на следующий сезон.

Напомним, Серхио имеет вариант с продолжением карьеры в «Интер» Майами, который предлагает хавбеку солидную зарплату.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Серхио Бускетс
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