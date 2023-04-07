«Барселона» может предложить Альбе новый контракт

Каталонская «Барселона» задумывается над тем, чтобы продлить контракт со своим левым защитником Жорди Альбой. Эту информацию у себя в социальных сетях опубликовал журналист Тони Хуанмарти.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет избавиться от Альбы ближайшим летом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, но обстоятельства изменились. Так как Жоржи наотрез отказывается покидать команду, руководство хочет продлить с футболистом контракт до 2025 года при условии значительного сокращения зарплаты. Отметим, что нынешнее соглашение испанца истекает летом 2024 года.

Более длительный контракт может убедить Альбу пойти на сокращение зарплаты. По крайней мере, руководство «Барселоны» на это надеется.