Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может предложить Альбе новый контракт

07 Апреля 2023 • 12:49 Комментировать
Барселона
...
Жирона
10.04 22:00

Каталонская «Барселона» задумывается над тем, чтобы продлить контракт со своим левым защитником Жорди Альбой. Эту информацию у себя в социальных сетях опубликовал журналист Тони Хуанмарти.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет избавиться от Альбы ближайшим летом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, но обстоятельства изменились. Так как Жоржи наотрез отказывается покидать команду, руководство хочет продлить с футболистом контракт до 2025 года при условии значительного сокращения зарплаты. Отметим, что нынешнее соглашение испанца истекает летом 2024 года.

Более длительный контракт может убедить Альбу пойти на сокращение зарплаты. По крайней мере, руководство «Барселоны» на это надеется.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ЖИРОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.04.23 в 22:00
Севилья Севилья
Сельта Сельта
2.19 3.30 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Апреля
13:33 · Испания. Ла Лига
Модрич хочет остаться в «Реале», но не просит переговоров о новом контракте
13:24 · Испания. Ла Лига
У Месси сохранились хорошие отношения с Усманом Дембеле
13:22 · Испания. Ла Лига
Кавани: «Впервые вынужден бороться за выживание»
13:20 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассмотрит кандидатуру Анчелотти, если итальянец покинет «Реал»
13:17 · Англия. Премьер-лига
Родриго не сыграет с «Вильярреалом», но должен восстановиться к «Челси»
13:07 · Испания. Ла Лига
Хави давит на Бускетса, чтобы тот продлил контракт
12:49 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может предложить Альбе новый контракт
12:44 · Испания. Ла Лига
Бускетс попросил у «Барселоны» больше времени для принятия решения по будущему
12:30 · Испания. Ла Лига
Родриго не тренировался сегодня с «Реалом»
12:12 · Германия. Бундеслига
Трансфер Беллингема больше не является приоритетом для «Реала»
11:56 · Испания. Ла Лига
«Барселоне» нужно приложить усилия, чтобы продлить контракт с Бальде
11:41 · Испания. Ла Лига
Дембеле может пропустить около трёх месяцев
10:58 · Испания. Ла Лига
«Барселона» на следующей неделе представит Ла Лиге план по возвращению Месси 3
10:51 · Испания. Ла Лига
Себальос не теряет надежд остаться в «Реале»
10:45 · Италия. Серия А
Браим Диас сообщил руководству «Милана», что хочет остаться в клубе
Все новости
Рекомендуем