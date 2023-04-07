Бускетс попросил у «Барселоны» больше времени для принятия решения по будущему

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс пока не готов принять решение по своему будущему. Напомним, испанский хавбек рискует стать свободным агентом в конце сезона, но «сине-гранатовые» не хотели бы терять одного из своих лидеров.

По информации от издания Sport, Бускетс попросил у руководства ещё больше времени для принятия решения по поводу своего будущего. У игрока есть два варианта для продолжения карьеры: перебраться в МЛС или же остаться в «Барселоне» ещё на один год, но со значительным сокращением зарплаты.

Бускетс в данный момент является вторым самым высокооплачиваемым футболистом «Барселоны» после Френки де Йонга. Испанец зарабатывает в районе 37 миллионов евро в год.