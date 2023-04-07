Родриго не тренировался сегодня с «Реалом»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго не принимал участие на сегодняшней тренировке команды. Как сообщает журналист Хорхе Пикон, бразилец не тренировался в общей группе.

Пока неизвестно, по какой причине футболист отсутствовал на групповом занятии. Напомним, Родриго принимал участие в ответном полуфинале Кубка Испании с каталонской «Барселоной», где «Реал» одержал разгромную победу 4:0 и вышел в финал, где сыграет с «Осасуной».

Родриго в нынешнем сезоне отметился 5 голами и 7 ассистами в чемпионате Испании. Участие нападающего в матче следующего тура Ла Лиги против «Вильярреала» находится под вопросом.