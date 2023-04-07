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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселоне» нужно приложить усилия, чтобы продлить контракт с Бальде

07 Апреля 2023 • 11:56 Комментировать
Барселона
...
Жирона
10.04 22:00

Каталонская «Барселона» по-прежнему хочет продлить контракт с левым защитником Алехандро Бальде, у которого осталось менее полутора года по соглашению с командой Хави Эрнандеса.

Напомним, Бальде в этом сезоне стал основным игроком «Барселоны». Руководство клуба верит в футболиста и хочет продлить с ним сотрудничество на долгие годы. Тем не менее, из-за экономической ситуации «Барселоне» сейчас трудно заключать новые сделки с игроками. По информации от Relevo, «сине-гранатовым» придётся приложить серьёзные усилия, чтобы продлить контракт с Бальде.

Алехандро в нынешнем сезоне отметился отметился пятью результативными передачами в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Алехандро Бальде
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