Дембеле может пропустить около трёх месяцев

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может пропустить до трёх месяцев из-за травмы. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Отметим, что по предварительным прогнозам Дембеле должен был пропустить шесть недель, но срок восстановления может сильно затянуться. Напомним, получил свою травму в феврале, но до сих пор не смог вернуться на поле, хотя ожидания были намного позитивней.

Напомним, Дембеле перед стартом сезона продлил контракт с «Барселоной» и остался в клубе. Усман в нынешней кампании отметился пятью голами и пятью результативными передачами в чемпионате Испании.