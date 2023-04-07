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Чемпионат Испании. Ла Лига

Себальос не теряет надежд остаться в «Реале»

07 Апреля 2023 • 10:51 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
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08.04 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос не теряет надежд продлить контракт со своей командой. По информации от журналиста Томаса Гонсалеса, испанец намерен дальше ждать предложений от руководства «королевского клуба».

Себальос к сегодняшнему дню успел получить несколько предложений от клубов из чемпионатов Испании и Англии. Тем не менее, Дани пока не давал согласия на переход в какую-либо команду, так как хочет остаться в «Реале».

На счету Себальоса одна результативная передача в этом розыгрыше Ла Лиге. Контракт игрока с командой Карло Анчелотти истекает в конце нынешней кампании. Напомним, Дани выступает за «Реал» с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос
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РЕАЛ МАДРИД ВИЛЬЯРРЕАЛ
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