Себальос не теряет надежд остаться в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос не теряет надежд продлить контракт со своей командой. По информации от журналиста Томаса Гонсалеса, испанец намерен дальше ждать предложений от руководства «королевского клуба».

Себальос к сегодняшнему дню успел получить несколько предложений от клубов из чемпионатов Испании и Англии. Тем не менее, Дани пока не давал согласия на переход в какую-либо команду, так как хочет остаться в «Реале».

На счету Себальоса одна результативная передача в этом розыгрыше Ла Лиге. Контракт игрока с командой Карло Анчелотти истекает в конце нынешней кампании. Напомним, Дани выступает за «Реал» с 2017 года.