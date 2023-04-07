Кавани не собирается в отставку

Уругвайского форварда Эдинсона Кавани все чаще в последнее время спрашивают о том, не собирается ли он в отставку - к этому располагает возраст игрока, ему уже 36 лет. Однако, как уточняет испанское издание AS, журналисты которого пообщались с Кавани, таких планов у него пока что нет. Он сфокусирован на своих выступлениях за «Валенсию» и уходить никуда не собирается.

Напомним, что в прошлом уругвайский страйкер успел поиграть во всех главных чемпионата Европы, кроме немецкого - он выступал за «Палермо» и «Наполи» в Италии, парижский «ПСЖ» во Франции, а также в «Манчестер Юнайтед» в Англии.