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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кавани не собирается в отставку

07 Апреля 2023 • 09:08 Комментировать
Альмерия
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Валенсия
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09.04 19:30

Уругвайского форварда Эдинсона Кавани все чаще в последнее время спрашивают о том, не собирается ли он в отставку - к этому располагает возраст игрока, ему уже 36 лет. Однако, как уточняет испанское издание AS, журналисты которого пообщались с Кавани, таких планов у него пока что нет. Он сфокусирован на своих выступлениях за «Валенсию» и уходить никуда не собирается.

Напомним, что в прошлом уругвайский страйкер успел поиграть во всех главных чемпионата Европы, кроме немецкого - он выступал за «Палермо» и «Наполи» в Италии, парижский «ПСЖ» во Франции, а также в «Манчестер Юнайтед» в Англии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Эдинсон Кавани
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АЛЬМЕРИЯ ВАЛЕНСИЯ
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