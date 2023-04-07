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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави определился, где будет играть Месси в «Барселоне»

07 Апреля 2023 • 07:43 Комментировать (1)

Стали известны детали переговоров между главным тренером каталонской «Барселоны» Хави Эрнандесом и аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Как сообщил инсайдер Гильем Балаге, 35-летний аргентинец пока не общался с президентом «сине-гранатовых» Лапортой, но при этом известно, что «сине-гранатовые» готовы к этому трансферу. Переговоры с Месси лично ведет главный тренер команды Хави Эрнандес. Он готов использовать Лионеля в качестве одного из атакующих полузащитников, как это делал Лео в сборной Аргентины.

Ранее стало известно, что Месси вряд ли продлит контракт с «ПСЖ», который истекает летом этого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта ПСЖ
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NOBODY
07 Апреля 2023 в 08:40
Интересно, а Месси определился, будет ли Хави тренировать команду?
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