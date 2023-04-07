Хави определился, где будет играть Месси в «Барселоне»

Стали известны детали переговоров между главным тренером каталонской «Барселоны» Хави Эрнандесом и аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Как сообщил инсайдер Гильем Балаге, 35-летний аргентинец пока не общался с президентом «сине-гранатовых» Лапортой, но при этом известно, что «сине-гранатовые» готовы к этому трансферу. Переговоры с Месси лично ведет главный тренер команды Хави Эрнандес. Он готов использовать Лионеля в качестве одного из атакующих полузащитников, как это делал Лео в сборной Аргентины.

Ранее стало известно, что Месси вряд ли продлит контракт с «ПСЖ», который истекает летом этого года.