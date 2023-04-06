В среду в Кубке Испании проходил матч между «Барселоной» и «Реалом». На 10-й минуте фанаты каталонской команды скандировали фамилию Лионеля Месси, будто бы призывая аргентинца вернуться в клуб.
Журналист Марсал Лоренте в программе El Chiringuito сообщил, что эти скандирования были не инициативой болельщиков – они были организованы окружением совета директоров «Барселоны».
Отмечается, что каталонский клуб может таким же способом организовать кричалки против УЕФА и главы Ла Лиги Хавьера Тебаса.
Напомним, что «Барселона» проиграла «Реалу» на своём поле со счётом 0:4 и не смогла выйти в финал Кубка Испании.
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