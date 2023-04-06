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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кричалки фанатов «Барселоны» о Месси были «заказухой» слухи

06 Апреля 2023 • 16:53 Комментировать (1)

В среду в Кубке Испании проходил матч между «Барселоной» и «Реалом». На 10-й минуте фанаты каталонской команды скандировали фамилию Лионеля Месси, будто бы призывая аргентинца вернуться в клуб.

Журналист Марсал Лоренте в программе El Chiringuito сообщил, что эти скандирования были не инициативой болельщиков – они были организованы окружением совета директоров «Барселоны».

Отмечается, что каталонский клуб может таким же способом организовать кричалки против УЕФА и главы Ла Лиги Хавьера Тебаса.

Напомним, что «Барселона» проиграла «Реалу» на своём поле со счётом 0:4 и не смогла выйти в финал Кубка Испании.

«Барселона» может использовать Месси для пиара - источник

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Alex1972
06 Апреля 2023 в 17:08
Явно и в СА они это тоже организовали... Хотят, чтобы Перес вернул балласта... Без него победить Реал не получается... А-ха-ха-ха..
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