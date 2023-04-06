«Барселону» можно считать любимым соперником Бензема

В среду вечером «Реал» разнёс «Барселону» на выезде со счётом 4:0 и пробился в финал Кубка Испании. Автором хет-трика стал форвард мадридской команды Карим Бензема.

Как сообщает Opta, в играх против «Барселоны» во всех турнирах Бензема отметился 25 результативными действиями (16 голов и 9 голевых передач). В играх с другими командами Карим не делал так много результативных действий. Таким образом, «Барселону» можно считать любимым соперником француза.

Ближайший матч «Реал» проведёт в субботу, 8 апреля. Команда Карло Анчелотти будет принимать «Вильярреал» в чемпионате Испании.