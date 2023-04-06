Иньиго Мартинес не намерен перебираться в АПЛ

Центрального защитника «Атлетика» Бильбао Иньиго Мартинеса не интересует перспектива переезда в Английскую премьер-лигу, где футболистом интересуется «Астон Вилла», возглавляемая Унаи Эмери.

По информации от HITC, испанец не намерен переходить в стан «вилланов». Приоритетом для защитника является вариант с переходом в каталонскую «Барселону», с которой у Мартинеса есть устная договорённость о трансфере на правах свободного агента. Напомним, летом у футболиста заканчивается контракт с «Атлетиком».

Переходу Иньиго в «Барселону» могут помешать финансовые проблемы клуба, из-за которых «сине-гранатовые» рискуют лишиться возможности регистрировать новых игроков.