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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иньиго Мартинес не намерен перебираться в АПЛ

06 Апреля 2023 • 14:53 Комментировать
Эспаньол
...
Атлетик Б
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08.04 17:15

Центрального защитника «Атлетика» Бильбао Иньиго Мартинеса не интересует перспектива переезда в Английскую премьер-лигу, где футболистом интересуется «Астон Вилла», возглавляемая Унаи Эмери.

По информации от HITC, испанец не намерен переходить в стан «вилланов». Приоритетом для защитника является вариант с переходом в каталонскую «Барселону», с которой у Мартинеса есть устная договорённость о трансфере на правах свободного агента. Напомним, летом у футболиста заканчивается контракт с «Атлетиком».

Переходу Иньиго в «Барселону» могут помешать финансовые проблемы клуба, из-за которых «сине-гранатовые» рискуют лишиться возможности регистрировать новых игроков.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Иньиго Мартинес
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