Фанаты «Барселоны» зовут Месси обратно

Как и ожидалось, фанаты «Барселоны» скандировали фамилию Лионеля Месси по ходу 10-й минуты кубкового «эль класико» против «Реала», проходившего в среду. Болельщики «сине-гранатовых» явно зовут аргентинского футболиста обратно в клуб.

Действующий контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона. Слухи активно связывают звёздного форварда с камбэком на «Камп Ноу», однако «Барселоне» будет сложно реализовать переход из-за финансовых трудностей.

В сезоне 2022/2023 Лионель Месси провёл 33 матча, в которых записал на свой счёт 18 голов и 17 результативных передач на партнёров.

«Барселона» может использовать Месси для пиара - источник