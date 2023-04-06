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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не примет решение по Модричу до конца сезона

06 Апреля 2023 • 14:41 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
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08.04 22:00

Мадридский «Реал» намерен повременить с решением по поводу продления контракта с полузащитником Лукой Модричем. По информации от Cadena SER, «королевский клуб» хочет подождать до конца сезона, прежде чем принимать решение по будущему хорвата.

Напомним, ближайшим летом Модрич может стать свободным агентом, если «Реал» откажется продлевать с ним контракт. Лука хочет завершить карьеру в «королевском клубе», но не будет вешать бутсы на гвоздь, если руководство не оставит его на следующий сезон.

На счету 37-летнего Модрича четыре гола и три ассиста в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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РЕАЛ МАДРИД ВИЛЬЯРРЕАЛ
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