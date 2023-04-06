Арнау Мартинес подписал предварительный контракт с «Атлетико»

19-летний защитник «Жироны» Арнау Мартинес со следующего сезона с большой долей вероятности будет защищать цвета мадридского «Атлетико». Как сообщает журналист Хави Мигель в социальных сетях, «матрасники» уже заключили предварительный контракт с воспитанником «Барселоны».

Напомним, «сине-гранатовые» ранее проявляли интерес в возвращении Мартинеса. Команда как раз нуждается в правом защитнике, а Арнау был очень привлекательным вариантом для трансфера. Тем не менее, источник сообщает, что у «Барселоны» уже нет шансов на трансфер, ведь игрок перейдёт в «Атлетико».

В этом сезоне Мартинес отметился тремя голами и двумя результативными передачами в чемпионате Испании.