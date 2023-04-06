«Атлетико» предложит Эрмосо новый контракт

Мадридский «Атлетико» хочет продлить контракт со своим защитником Марио Эрмосо. По информации от журналиста Хави Гомеса, в скором времени руководство «матрасников» выйдет на связь с испанцем, чтобы обсудить условия новой сделки.

Отметим, что действующее соглашение Эрмосо с «Атлетико» истекает летом 2024 года. 27-летний защитник не против остаться в стане «матрасников» на более длительный срок.

В нынешнем сезоне Эрмосо отметился двумя голами в чемпионате Испании. Футболист выступает за команду с лета 2019 года, когда перебрался из каталонского «Эспаньола» за 25 миллионов евро. При этом Марио является воспитанником «Реала».