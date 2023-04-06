Френки де Йонг и Педри должны быть готовы к матчу против «Хетафе» в Ла Лиге

Полузащитники «Барселоны» Педри и Френки де Йонг должны вернуться в строй к ближайшему туру Ла Лиги против «Хетафе». Об этом сообщает издание Sport. Напомним, оба игрока пропустили вчерашний полуфинал Кубка Испании с мадридским «Реалом», в котором «Барселона» разгромно проиграла 0:4 и вылетела с турнира.

Де Йонг получил свою травму ещё до международной паузы, из-за чего пропустил несколько недель и не помог сборной Нидерландов в отборочных матчах к чемпионату Европы. Педри получил повреждение приблизительно в тот же срок и был вынужден пропустить несколько важных матчей своего клуба и сборной.