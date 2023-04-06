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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич – о выходе «Реала» в финал Кубка Испании: «Очень горжусь своей командой»

06 Апреля 2023 • 13:45 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
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08.04 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Испании. Напомним, в полуфинале «королевский клуб» по сумме двух матчей обыграл каталонскую «Барселону» со счётом 4:1.

«Я очень счастлив и очень горд своей командой. Мы должны как следует отпраздновать. В последний раз мы выигрывали Кубок Испании почти 10 лет назад, теперь у нас есть возможность сделать это снова», – заявил Модрич в послематчевом интервью.

В финале Кубка Испании мадридский «Реал» сыграет с «Осасуной», которая ни разу в своей истории не выигрывала этот трофей. Решающий матч турнира состоится в мае.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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РЕАЛ МАДРИД ВИЛЬЯРРЕАЛ
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