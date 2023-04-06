Модрич – о выходе «Реала» в финал Кубка Испании: «Очень горжусь своей командой»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Испании. Напомним, в полуфинале «королевский клуб» по сумме двух матчей обыграл каталонскую «Барселону» со счётом 4:1.

«Я очень счастлив и очень горд своей командой. Мы должны как следует отпраздновать. В последний раз мы выигрывали Кубок Испании почти 10 лет назад, теперь у нас есть возможность сделать это снова», – заявил Модрич в послематчевом интервью.

В финале Кубка Испании мадридский «Реал» сыграет с «Осасуной», которая ни разу в своей истории не выигрывала этот трофей. Решающий матч турнира состоится в мае.