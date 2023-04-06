«Барселона» предложит Хави новый контракт после победы в Ла Лиге

Каталонская «Барселона» в скором времени хочет предложить своему главному тренера Хави Эрнандесу новый контракт. По информации от издания Sport, руководство рассчитывает предложить наставнику продление сотрудничества после победы в Ла Лиге. В данный момент «Барселона» опережает в чемпионате «Реал» на 12 очков.

Отметим, что вчерашний вылет из Кубка Испании никак не повлиял на мнение руководства по поводу Хави, хоть «Барселона» и проиграла мадридскому «Реалу» в принципиальном матче со счётом 0:4.

Напомним, Хави возглавил «Барселону» осенью 2021 года и с тех пор завоевал с командой Суперкубок Испании.