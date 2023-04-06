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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент федерации футбола Бразилии приехал в Европу, чтобы пригласить Анчелотти в сборную

06 Апреля 2023 • 11:38 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
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08.04 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти всё ещё может возглавить сборную Бразилии. По информации от Marca президент бразильской федерации футбола Эдналдо Родригес сейчас находится в Европе, чтобы убедить Анчелотти возглавить сборную.

Напомним, Бразилия до сих пор остаётся без постоянного тренера после увольнения Тите. Анчелотти не против получить работу во главе «пентакампеоне», но при этом итальянец намерен отработать свой контракт с «Реалом» до конца. У Карло действует соглашение с «королевским клубом» до лета 2024 года.

«Реал» вчера вышел в финал Кубка Испании, где сыграет против «Барселоны». Выигранный трофей может помочь Анчелотти сохранить работу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии Эдналдо Родригес
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РЕАЛ МАДРИД ВИЛЬЯРРЕАЛ
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