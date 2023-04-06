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Чемпионат Испании. Ла Лига

Альба не намерен покидать «Барселону» летом

06 Апреля 2023 • 11:11 Комментировать
Барселона
...
Жирона
10.04 22:00

Защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба не намерен покидать свою команду в ближайшее трансферное окно. По информации от издания Sport, испанский фуллбек хочет отработать свой контракт до конца. Соглашение игрока истекает в конце следующего сезона.

Ранее сообщалось, что «Барселона» всеми силами будет пытаться избавиться от Альбы в грядущее межсезонье. Альтернативным вариантом является заключение нового контракта с пониженной зарплатой, но Жорди не хочет идти на такие условия.

Напомним, Альба в нынешнем сезоне отметился голом и тремя результативными передачами в чемпионате Испании. Воспитанник «Барселоны» вернулся в команду летом 2012 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба
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