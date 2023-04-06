Альба не намерен покидать «Барселону» летом

Защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба не намерен покидать свою команду в ближайшее трансферное окно. По информации от издания Sport, испанский фуллбек хочет отработать свой контракт до конца. Соглашение игрока истекает в конце следующего сезона.

Ранее сообщалось, что «Барселона» всеми силами будет пытаться избавиться от Альбы в грядущее межсезонье. Альтернативным вариантом является заключение нового контракта с пониженной зарплатой, но Жорди не хочет идти на такие условия.

Напомним, Альба в нынешнем сезоне отметился голом и тремя результативными передачами в чемпионате Испании. Воспитанник «Барселоны» вернулся в команду летом 2012 года.