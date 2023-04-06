Анчелотти: «Заменил Винисиуса, ведь не хотел, чтобы он пропустил финал»

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти объяснил, почему решил заменить Винисиуса Жуниора во втором тайме вчерашнего матча с «Барселоной» в рамках Кубка Испании. Напомним, «Реал» победил 4:0 и вышел в финал турнира впервые с 2014 года.

«Заменил Винисиуса, потому что на его счету уже была жёлтая карточка. Никто не хотел, чтобы он пропустил финал», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Винисиус вчера отметился голом и результативной передачей против «Барселоны». Бразилец ранее ни разу не побеждал в Кубке Испании вместе с мадридским «Реалом». В финале турнира команда сыграет с «Осасуной».