Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Заменил Винисиуса, ведь не хотел, чтобы он пропустил финал»

06 Апреля 2023 • 10:44 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
1 1.52 X 4.50 2 5.90
08.04 22:00

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти объяснил, почему решил заменить Винисиуса Жуниора во втором тайме вчерашнего матча с «Барселоной» в рамках Кубка Испании. Напомним, «Реал» победил 4:0 и вышел в финал турнира впервые с 2014 года.

«Заменил Винисиуса, потому что на его счету уже была жёлтая карточка. Никто не хотел, чтобы он пропустил финал», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Винисиус вчера отметился голом и результативной передачей против «Барселоны». Бразилец ранее ни разу не побеждал в Кубке Испании вместе с мадридским «Реалом». В финале турнира команда сыграет с «Осасуной».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ВИЛЬЯРРЕАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Апреля
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вышел на контакт с представителями Мамардашвили
10:44 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Заменил Винисиуса, ведь не хотел, чтобы он пропустил финал»
10:31 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «Мы были лучше «Барселоны» и заслужили победить» 1
09:26 · Испания. Кубок
Бензема впервые сделал хет-трик в матче против «Барселоны»
09:15 · Испания. Кубок
​«Реал» не забивал четыре мяча на «Камп Ноу» с 1963 года
09:11 · Испания. Кубок
Мадридский «Реал» вышел в финал Кубка Испании в 40-й раз
03:40 · Испания. Ла Лига
Маркос Алонсо: «Надо быстрее забыть этот матч» 1
02:31 · Испания. Кубок
Серхи Роберто: «Нас сломал гол «Реала» в конце первого тайма»
02:02 · Испания. Кубок
Хави – о «ДНК «Реала»: «Мы доминировали, а забили они – именно так «Реал» выиграл Лигу чемпионов»
01:51 · Испания. Кубок
«Барселона» потерпела самое крупное поражение при Хави
01:31 · Испания. Кубок
Анчелотти ответил на вопрос о ещё одном «Золотом мяче» Бензема
01:20 · Испания. Кубок
Араухо: «Винисиусу следует больше думать о футболе»
00:50 · Испания. Кубок
Бензема – первый за 28 лет игрок «Реала», оформивший хет-трик в матче с «Барселоной»
00:35 · Испания. Кубок
Анчелотти – о разгроме «Барселоны»: «Всё решил первый гол» 1
00:26 · Испания. Кубок
Хави прокомментировал поражение 0:4 от «Реала» 1
Все новости
Рекомендуем