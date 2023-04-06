Карвахаль: «Мы были лучше «Барселоны» и заслужили победить»

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал разгромную победу своей команды над каталонской «Барселоной». Напомним, «королевский клуб» обыграл «сине-гранатовых» со счётом 4:0 и впервые с 2014 года вышел в финал Кубка Испании.

«Мы были лучше «Барселоны» и заслужили победить. Анчелотти сделал некоторые изменения. Он хотел видеть более атакующую команду с Модричем и Родриго, которые помогали Бензема и Винисиусу», – сказал Карвахаль в интервью после матча.

Хет-трик во вчерашнем матче оформил нападающий «Реала» Карим Бензема. На счету француза шесть забитых голов в двух последних матчах.