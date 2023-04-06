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Чемпионат Испании. Ла Лига

Маркос Алонсо: «Надо быстрее забыть этот матч»

06 Апреля 2023 • 03:40 Комментировать
Барселона
...
Жирона
10.04 22:00

Каталонская «Барселона» с треском провалилась в ответном матче полуфинала Кубка Испании, пропустив четыре мяча от мадридского «Реала». Неудачу команды, которая покинула турнир, прокомментировал полузащитник «Барселоны» Маркос Алонсо.

- Это неприятный момент для нас, но мы должны быстро изменить свое отношение к произошедшему и думать о следующем матче в чемпионате, - заявил в интервью клубной пресс-службе «Барселоны» Маркос Алонсо.

Теперь каталонский гранд продолжает выступления только в одном турнире, это испанский чемпионат. Там «Барселоне» предстоит поединок с «Жироной» десятого апреля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Маркос Алонсо
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БАРСЕЛОНА ЖИРОНА
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