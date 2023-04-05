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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может расстаться с Фати из-за недовольства его отца слухи

05 Апреля 2023 • 23:13 Комментировать
Барселона
...
Жирона
10.04 22:00

Будущее нападающего Ансу Фати в «Барселоне» остаётся неопределённым.

На прошлой неделе отец футболиста открыто раскритиковал клуб и признался, что советовал своему сыну уйти за игровой практикой. Известно, что руководство «сине-гранатовых» уже обратилось к семье Фати с целью набраться терпения, однако некоторые высокопоставленные лица клуба считают, что с 20-летним игроком следует расстаться после завершения сезона, о чём сообщают испанские СМИ.

Интерес к Ансу Фати проявляют представители Английской премьер-лиги. Его контракт рассчитан до 2027 года, а трансферная стоимость, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати трансферы футбола - лето 2023
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