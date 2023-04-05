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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» продлит контракт Мораты, но без увеличения зарплаты

05 Апреля 2023 • 21:55 Комментировать
Райо Вальекано
...
Атлетико М
09.04 22:00

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро  Мората в скором времени может поставить подпись под новым соглашением с клубом.

Как уже сообщалось, руководство «матрасников» намерено сохранить 30-летнего испанца в команде, поэтому запланировало переговоры по его новому трудовому договору. Согласно информации испанских СМИ, текущая зарплата форварда увеличена не будет, однако игрок, похоже, согласен на такие условия.

В активе Альваро Мораты 12 забитых мячей и три результативные передачи в 36 поединках текущей кампании за команду Диего Симеоне. Действующий контракт игрока истекает в 2024 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альваро Мората
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО АТЛЕТИКО М
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