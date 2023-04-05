«Атлетико» продлит контракт Мораты, но без увеличения зарплаты

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората в скором времени может поставить подпись под новым соглашением с клубом.

Как уже сообщалось, руководство «матрасников» намерено сохранить 30-летнего испанца в команде, поэтому запланировало переговоры по его новому трудовому договору. Согласно информации испанских СМИ, текущая зарплата форварда увеличена не будет, однако игрок, похоже, согласен на такие условия.

В активе Альваро Мораты 12 забитых мячей и три результативные передачи в 36 поединках текущей кампании за команду Диего Симеоне. Действующий контракт игрока истекает в 2024 году.