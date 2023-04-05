Фанаты «Барселоны» постараются завлечь Месси

Поговаривают, что ближайшим летом Лионель Месси может вернуться в «Барселону». На фоне слухов фанаты «сине-гранатовых» постараются завлечь звёздного аргентинца. В среду во время кубкового матча против «Реала» болельщики на «Камп Ноу» собираются скандировать фамилию Месси в течение всей 10-й минуты.

Как известно, Месси ушёл из «Барселоны» летом 2021 года. Тогда каталонский клуб не смог предложить аргентинцу новый контракт из-за финансовых трудностей. В итоге Лионель на правах свободного агента перебрался в «ПСЖ».

Следить за матчем между «Барселоной» и «Реалом» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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