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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может использовать Месси для пиара - источник слухи

05 Апреля 2023 • 20:30 Комментировать (1)

Будущее Лионеля Месси – тема номер один в мире футбола. Ежедневно в прессе появляется масса самых разных новостей о судьбе звезды сборной Аргентины, что неудивительно – действующий контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона.

В последние дни всё больше говорят о возможном возвращении Месси в «Барселону». Впрочем, издание The Independent в своём свежем материале сообщает о том, что каталонский клуб ещё не предпринимал никаких шагов по подписанию Месси, не говоря уже о конкретном предложении. Более того, в материале говорится, что «сине-гранатовые» могут использовать Лионеля.

«В футбольной индустрии есть ощущение, что у «Барселоны» нет финансов для подписания Месси, и что шумиха вокруг возможного возвращения игрока – пиар, чтобы показать, что они пытались», - говорится в материале.

Лионель Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. У клуба тогда не было финансов для подписания нового контракта с аргентинцем.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Alex1972
05 Апреля 2023 в 21:09
Это не пиар - это фейк... Месси не будет в Барсе..
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