Будущее Лионеля Месси – тема номер один в мире футбола. Ежедневно в прессе появляется масса самых разных новостей о судьбе звезды сборной Аргентины, что неудивительно – действующий контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона.

В последние дни всё больше говорят о возможном возвращении Месси в «Барселону». Впрочем, издание The Independent в своём свежем материале сообщает о том, что каталонский клуб ещё не предпринимал никаких шагов по подписанию Месси, не говоря уже о конкретном предложении. Более того, в материале говорится, что «сине-гранатовые» могут использовать Лионеля.

«В футбольной индустрии есть ощущение, что у «Барселоны» нет финансов для подписания Месси, и что шумиха вокруг возможного возвращения игрока – пиар, чтобы показать, что они пытались», - говорится в материале.

Лионель Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. У клуба тогда не было финансов для подписания нового контракта с аргентинцем.

У Месси отреагировали на слухи об уходе звезды из «ПСЖ»

Месси может вернуться в «Барселону» - переговоры начинаются