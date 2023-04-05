Яя Туре ожидает увидеть Месси в «Барселоне»

Известный в прошлом футболист «Барселоны» Яя Туре дал комментарий по поводу будущего Лионеля Месси.
Поговаривают, что уже ближайшим летом Месси может вернуться в «Барселону». Действующий контракт аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2022/2023.
«Давайте посмотрим, что произойдёт. В моём видении Месси завершает карьеру только в «Барселоне». Но я не знаю, что с ним будет, у него ещё есть контракт. Посмотрим», - сказал Туре Marca.
Напомним, что Месси ушёл из «Барселоны» летом 2021 года. Тогда «сине-гранатовые» не смогли продлить контракт с аргентинцем из-за финансовых трудностей.
Месси и Роналду могут оказаться в одной лиге – вероятность растёт
Месси отказался от невероятного предложения из Саудовской Аравии
Бан пользователя