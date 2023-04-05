Модрич недоволен из-за ситуации с его контрактом в «Реале»

Полузащитник Лука Модрич недоволен из-за сложившейся ситуации с его контрактом. Хорват рассчитывает остаться в «Реале» на следующий сезон, однако клуб до сих пор не связался с футболистом или его представителями, хотя на дворе начало апреля. Модрич ощущает дискомфорт, ведь не оказывался в такой ситуации ранее. 37-летний футболист начинает думать о том, что он может стать свободным агентом уже через три месяца, пишет портал Goal.

В то же время отмечается, что в «Реале» думают о целесообразности продления контракта с Модричем, учитывая его возраст.

«Реал» на текущий момент занимает второе место в таблице Ла Лиги.