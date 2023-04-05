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Чемпионат Испании. Ла Лига

Матуиди посетил академию «Барселоны» - его сын делает первые шаги в футболе

05 Апреля 2023 • 12:30 Комментировать

Бывший французский футболист Блез Матуиди, в 2018 году ставший в составе французской сборной чемпионом мира, закончил карьеру - но в то же время свои первые шаги в футболе делает его 8-летний сын Эден. А для этого папаша сдал его в самое подходящее место - «Ла Масию», знаменитую футбольную академию «Барселоны».

Впрочем, говорить о самых первых шагах несколько некорректно - Матуиди-младший начал обучаться в академии «Барселоны» еще когда отец доигрывал карьеру в США, там также есть американский филиал «Ла Масии» (Barca Academy PRO Miami), ну а сейчас просто перебрался в «главной офис», если можно так сказать. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Блез Матуиди
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